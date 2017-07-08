نائب الرئيس اليمني :تكاتف كل ‏اليمنيين على التوجه نحو استعادة الدولة ومحاربة الإرهاب

متابعات _فجر

أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح أن خلاص اليمنيين من تعنت الانقلابيين يكمن في التمسك بالمرجعيات الثلاث ممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها ‏التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

و جدد الفريق محسن خلال لقائه اليوم في مدينة الرياض نائب رئيس معهد الخليج العربي في ‏واشنطن السفير ستيفين سيتش والزائر من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى السيد ايريك ‏بيلوفيسكي، عزم قيادة الشرعية بدعم من التحالف العربي والدول الداعمة لليمن وتكاتف كل ‏اليمنيين على التوجه نحو استعادة الدولة ومحاربة الإرهاب وإحلال الأمن والاستقرار والتوجه ‏لبناء الدولة الاتحادية المكونة من ستة أقاليم.‏

وأطلع نائب الرئيس اليمني، الجانب الأمريكي ‏خلال اللقاء على المستجدات والجهود التي بذلت بهدف إحلال السلام في جولات المشاورات ‏المختلفة وما قابلها من تعنت من قبل الانقلابيين وإصرارهم على سفك مزيد من الدماء ‏وممارسة الانتهاكات بحق الشعب اليمني ونهب الموارد العامة والخاصة.‏