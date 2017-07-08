نائب الرئيس اليمني :تكاتف كل ‏اليمنيين على التوجه نحو استعادة الدولة ومحاربة الإرهاب

متابعات _فجر
أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح أن خلاص اليمنيين من تعنت الانقلابيين يكمن في التمسك بالمرجعيات الثلاث ممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
و جدد الفريق محسن خلال لقائه اليوم في مدينة الرياض نائب رئيس معهد الخليج العربي في واشنطن السفير ستيفين سيتش والزائر من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى السيد ايريك بيلوفيسكي، عزم قيادة الشرعية بدعم من التحالف العربي والدول الداعمة لليمن وتكاتف كل اليمنيين على التوجه نحو استعادة الدولة ومحاربة الإرهاب وإحلال الأمن والاستقرار والتوجه لبناء الدولة الاتحادية المكونة من ستة أقاليم.
وأطلع نائب الرئيس اليمني، الجانب الأمريكي خلال اللقاء على المستجدات والجهود التي بذلت بهدف إحلال السلام في جولات المشاورات المختلفة وما قابلها من تعنت من قبل الانقلابيين وإصرارهم على سفك مزيد من الدماء وممارسة الانتهاكات بحق الشعب اليمني ونهب الموارد العامة والخاصة.