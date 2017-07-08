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مكتب تنسيق المساعدات الخليجية لليمن يشكر ولي العهد لتوجيهه بتقديم 66.7 مليون دولار لمكافحة وباء الكوليرا في اليمن

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