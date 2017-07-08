مكتب تنسيق المساعدات الخليجية لليمن يشكر ولي العهد لتوجيهه بتقديم 66.7 مليون دولار لمكافحة وباء الكوليرا في اليمن

متابعات_فجر

رفع مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدّمة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى اليمن في اجتماعه 14 الذي عقد بمقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الرياض أمس، الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لتوجيهه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم 66.7 مليون دولار استجابة من سموه لنداءي منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، لمكافحة وباء الكوليرا ودعم المياه والإصحاح البيئي في اليمن للتخلص من مسببات وباء الكوليرا وفق الآليات المعمول بها في المركز.

وناقش المكتب في اجتماعه عدداً من الموضوعات المتعلقة بالشأن الإنساني والإغاثي في اليمن ومستجدات الأوضاع في هذا الخصوص.

وأوضح مدير إدارة الدعم المجتمعي بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس المكتب عبدالله الرويلي، أن المكتب ناقش مستجدات الوضع الصحي في اليمن، خصوصاً ما يتعلق بمكافحة وباء الكوليرا، مشيراً في هذا الشأن إلى أن نسبة الاستشفاء من الكوليرا بلغت 99 %، وأن عدد الوفيّات بسبب المرض لا تتجاوز 0.5 %، بعد أن كانت في وقت سابق 0.8 %.

وبين أن الاجتماع ناقش المشروعات التي سيتم تنفيذها في اليمن بإذن الله في جميع القطاعات، الغذاء،و الصحة،والتعليم،والإيواء والإعلام.