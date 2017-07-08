الأرصاد يدرس نصب شاشات رقمية في الطرقات لقراءة انبعاث الغازات بالشرقية

متابعات _فجر

قال عبدالرحمن الشهري، مدير حماية البيئة بهيئة الأَرْصَاد وحماية البيئة بالشرقية، أنهم يدرسون نصب شاشات رقمية في الطرقات بألوان مختلفة لقراءة مقاييس ومعايير انبعاث الغازات بالشرقية.

وأَوضحَ” الشهري” أن الشاشات الرقمية تهدف لرصد الغازات والمستويات المسموحة، مُبَيِّنَاً أن الهدف من نصب الشاشات الرقمية تلقي البلاغات من المواطنين بمجرد ملاحظة تغييرات مستوى انبعاثات الغازات، وستكون البلاغات متاحة على موقع الهيئة الإِلِكْتُرُونِي، وَفْقَاً لـ”الرياض”.

جاء ذلك في لقاء على هامش افتتاح ملتقى البيئة 2017 الذي تُنَظِّمه الشركة السعودية للكهرباء بمركز الأمِير سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية “سايتك” بالخبر أمس الخميس،واوضح أن الهيئة أنشأت منظومة رصد الهواء عبر محطات متنقلة وثابتة موزعة في مختلف أنحاء المملكة: (المناطق الحضرية – المناطق الصناعية).

وَتابع أن الهيئة ستعمد لتوزيع المحطات جغرافياً واستراتيجياً بشكل مدروس من خلال جهات معتمدة لتوزيع تلك المحطات، مُضِيفَاً أن المحطات تأخذ قراءات آنية وفورية لترسل إلى المحطة المركزية؛ بهدف تحليل تلك البيانات، لافتاً إلى أن الهيئة ستقوم بمخاطبة الجهات المسببة للانبعاثات الغازية لمعالجة الوضع.