استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص شرطة الاحتلال في صحن الصخرة بالقدس المحتلة

واس-فجر:

استشهد ثلاثة شبان فلسطينيين، اليوم الجمعة، جراء إطلاق النار عليهم من قبل شرطة الاحتلال الاسرائيلي بالقرب من باب الاسباط بالقدس المحتلة.

وقالت دائرة الاعلام في الاوقاف الاسلامية “ان شرطة الاحتلال لاحقت ثلاثة شبان فلسطينيين داخل باحات المسجد الاقصى (صحن الصخرة) بادعاء اطلاقهم النار باتجاه أفراد من شرطة الاحتلال بالقرب من باب الاسباط، وأصابتهم بالرصاص وهم ملقون على الأرض في باحات الأقصى، ومنعت طواقم الاسعاف من الوصول اليهم “.

واضافت “ان قوات الاحتلال أغلقت المسجد الأقصى ومنعت الدخول والخروج منه عقب عملية اطلاق النار، كما احتجزت حراس الأقصى ورجال الاطفاء”.

وادعت المتحدثة باسم الشرطة الاسرائيلية ان ثلاثة شبان فلسطينيين اطلقوا النار على افراد من شرطة الاحتلال في باب الاسباط ما أدى إلى اصابة ثلاثة من أفراد الشرطة بجروح بينهم اثنان اصابتهما بالغة الخطورة فيما اصابة الثالث بين متوسطة وطفيفة.

إلى ذلك أغلقت قوات الاحتلال المسجد الأقصى أمام المصلين عقب العملية وأعلنت عن منع إقامة صلاة الجمعة اليوم في الحرم القدسي ، وهي المرة الأولى التي يعلن فيها الاحتلال منع إقامة صلاة الجمعة في الاقصى منذ الاحتلال الاسرائيلي للقدس في العام 1967.

ودعا المفتي العام إلى شد الرحال للأقصى والتواجد على الحواجز لإقامة صلاة الجمعة، مؤكدا أن لا قوة على وجه الأرض ستمنعهم من التوجه للأقصى وإقامة صلاة الجمعة فيه” .