مصر: مقتل 5 رجال أمن في هجوم مسلح بـ”الجيزة”

متابعات-فجر:

قام مجهولون بعملية هجوم مسلح أدى إلى مقتل 5 رجال أمن مصريين اليوم الجمعة 14 يوليو، واستهدف الهجوم حاجزا أمنيا قرب منطقة سقارة الأثرية في محافظة الجيزة، غربي القاهرة.

وقال مصدر أمني إن: “مجهولين يستقلون دراجة نارية هاجموا نقطة أمنية قرب المنطقة الأثرية في سقارة صباح اليوم، وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية، مما أسفر عن مقتل 3 مجندين وأميني شرطة.

وأضاف المصدر أنه تم فرض طوق أمني حول المكان وجار تمشيط المنطقة وتعقب الجناة.

في غضون ذلك، نشرت مديرية أمن الجيزة عدة أكمنة لمحاصرة الجناة والقبض عليهم، وذكر شهود عيان أن ملثمين يستقلون دراجة بخارية أطلقوا النار من أسلحة آلية علي قوة أمنية متمركزة أعلى كوبري المريوطية وفروا هاربين.

وفي الآونة الأخيرة، قتلت قوات الأمن عدة أشخاص يشتبه في صلتهم بالإرهاب في مداهمات بالقاهرة والجيزة.