مستشفى الملك سلمان بتبوك يحتضن الأحد فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

متابعات _فجر

ينظم مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية بعد غد فعاليات ” اليوم العالمي لمكافحة المخدرات ” والمعرض الوقائي عن أضرار المخدرات والمسكرات، بحضور نائب مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة اللواء الطبيب غالب بن غالب بن حريب.

وأوضح مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية العميد الطبيب عطيه بن محمد الزهراني أن تنظيم هذه الفعالية يأتي نتاجاً لما تتلقاه كافة القوات المسلحة بشكل عام والخدمات الطبية للقوات المسلحة بشكل خاص من دعم دائم وغير محدود من القيادة الرشيدة – حفظها الله- لكل ما من شأنه رفع مستوى الوعي والتثقيف لدى المجتمع لتجنب هذه الآفة الخطيرة.

وأبان العميد الزهراني أن المعرض سوف يتناول عدة محاور منها التعريف بالمخدرات وأسباب الوقوع في الإدمان وطرق التخلص من الإدمان, كما سيتخلل المعرض محاضرات تثقيفية لمنسوبي القوات المسلحة والعاملين بالمستشفى .

يذكر أن المعرض الذي سيستمر لمدة 5 أيام سيحظى بمشاركة واسعة من أفرع القوات المسلحة بالمنطقة والجهات ذات العلاقة بتبوك .