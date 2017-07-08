نصائح وإرشادات هامة لتناول الفيتامينات بطريقة صحيحة

متابعات-فجر :

عندما يتم الحديث عن الفيتامينات، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو الدور الذي تلعبه هذه المكملات الغذائية في تحسين وتعزيز وحماية الصحة العامة، لكن قليلاً ما يتم التطرق الى الطرق الصحيحة أو الأوقات المناسبة لتناول هذه الفيتامينات. وبالتأكيد معرفة هذه الامور والاخذ بها يجعل للفيتامينات قيمة صحية ودوراً اكبر في تحقيق الغاية منها، إلا وهي التعويض عن النقص في الفيتامينات من الغذاء بتناول الحبوب والمكملات، للحفاظ على صحة وبناء أجسامنا. ما رأيك لو نتعرف معا على الطرق الصحيحة التي من خلالها يمكن الاستفادة من تناول الفيتامينات لتعزيز الصحة؟ اليك بعض القواعد الاساسية لذلك. قواعد اساسية لتناول الفيتامينات بطرق صحيحة يفضل تناول الفيتامينات مع الطعام، كي نسمح لها بالتفاعل مع المواد الغذائية الطبيعية والسماح للجسم بامتصاصها جيداً وكذلك دخولها عملية الهضم كما الطعام. حيث ان بعض الفيتامينات عالية التركيز يمكن ان تتسبب ب عسر الهضم والتلبك المعوي في حال تناولها على معدة فارغة. يفضل تناول الاقراص ذات النوع الواحد او المركب الواحد، بحيث يسهل على المرء تغييرها بانواع اخرى في حال لم تكن بعضها متوفرة او غير متوفرة. يفضل تناول مكملات الاحماض الامينية بمفردها ودون اية فيتامينات أخرى . الشيء ذاته بالنسبة لمكملات فيتامين ج، يفضل تناولها لوحدها في اي وقت او بعد تناول عصير الفاكهة. لمن يجد صعوبة في بلع الاقراص، يمكن الاستعانة بعصير غليظ القوام كالطماطم او مزيج الفاكهة. فوائد تناول الفيتامينات هناك فوائد عديدة لتناول الفيتامينات منها على سبيل الذكر لا الحصر: تزويد الجسم بالطاقة والنشاط. التعويض عن نقص الفيتامينات من المواد الغذائية بسبب نظام الحياة او عدم القدرة على تناول بعض أصناف الطعام. إعادة بناء الخلايا التالفة وصيانة الألياف العضلية بعد التمارين الرياضية. اكتساب القوة العضلية خاصة للرياضيين او لمن يحاولون خسارة الوزن. مضاعفة القدرة على القيام بالنشاطات البدنية والاعمال اليومية. إستعادة الحالة الطبيعية وسرعة الشفاء بعد الجهد البدني الشديد. زيادة التمثيل الغذائي وقوة المناعة عند تناولها بشكل مقنن .