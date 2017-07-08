” الجيش اليمني” يحقق تقدماً جديداً نحو محافظة الجوف شرقي اليمن

متابعات-فجر :
حقق الجيش اليمني، أمس الخميس ،تقدماً جديداً في محافظة الجوف شمالي شرقي اليمن، بعد أن فرض سيطرته على عدد من المواقع التي كانت العناصر الانقلابية تتمركز فيها في سلسلة حام الجبلية شمالي مديرية “المتون”.وقال مصدر في الجيش للقوات المسلحة اليمنية: التقدم الميداني الجديد للجيش الوطني جاء بعد أن تَمَكّن الثلاثاء الماضي من استعادة السيطرة على جبل “الطويلة وتبة الشهيد جراد” في سلسلة حام الجبلية بالمديرية ذاتها، بعد معارك عنيفة خلّفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الانقلابيين.وأضاف؛ اندلعت أمس مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والعناصر انقلابية في مديرية المصلوب، وتركزت في جبهة السلان والسداح.