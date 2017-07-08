” الجيش اليمني” يحقق تقدماً جديداً نحو محافظة الجوف شرقي اليمن

متابعات-فجر :

حقق الجيش اليمني، أمس الخميس ،تقدماً جديداً في محافظة الجوف شمالي شرقي اليمن، بعد أن ‏فرض سيطرته على عدد من المواقع التي كانت العناصر الانقلابية تتمركز فيها في سلسلة حام ‏الجبلية شمالي مديرية “المتون”.‏وقال مصدر في الجيش للقوات المسلحة اليمنية: التقدم الميداني الجديد للجيش الوطني جاء بعد أن تَمَكّن الثلاثاء الماضي من استعادة ‏السيطرة على جبل “الطويلة وتبة الشهيد جراد” في سلسلة حام الجبلية بالمديرية ذاتها، بعد ‏معارك عنيفة خلّفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الانقلابيين.‏وأضاف؛ اندلعت أمس مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والعناصر انقلابية ‏في مديرية المصلوب، وتركزت في جبهة السلان والسداح.