عاجل.. “قرقاش” : متجهون إلى قطيعة ستطول مع قطر

متابعات-فجر :

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن الدول الداعية لمحاربة الإرهاب متجهة إلى قطيعة ستطول مع قطر، مضيفا “أن ملخص الشواهد التي أمامنا، وكما تصرخ قطر بالقرار السيادي فالدول الأربع المقاطعة للإرهاب تُمارس إجراءاتها السيادية.” وأضاف قرقاش في تغريدات على حسابه على موقع تويتر: “نحن أمام خيارات سيادية سيمارسها كل الأطراف حسب مصالحه الوطنية وثقته فيمن حوله وقراءته لجواره، ولعله الأصوب في ظل اختلاف النهج وانعدام الثقة.”وقال الوزير الإماراتي: “إن أزمة قطر، وبعد الصخب المصاحب، تتجه إلى مرحلة “النار الهادئة” ونحن ندرك يوما بعد يوم أن الجار المربك والمرتبك لا يرى الحاجة ليراجع مساره.”وفي تغريدة أخرى لفت الوزير إلى أن “الحقيقة أننا بعيدين كل البعد عن الحل السياسي المرتبط بتغيير قطر لتوجهها، وفِي ظل ذلك لن يتغير شيء وعلينا البحث عن نسق مختلف من العلاقات.”وأكد قرقاش أن “للدول الأربع المقاطعة كل الحق في حماية نفسها وإغلاق حدودها وحماية استقرارها، وإجراءاتها في هذا السياق مستمرة وستتعزز، حقها أن تعزل التآمر عنها.”وختم قرقاش أنه “برغم أننا قد نخسر الجار المربك والمرتبك، بنسيجه الاجتماعي الواحد، نكسب الوضوح والشفافية، وهو عالم رحب واسع سنتحرك فيه مجموعة متجانسة صادقة.”