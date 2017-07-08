مقتل شخصين خلال عملية إنقاذ محتجزين على يد عناصر إرهابية في كينيا

متابعات-فجر :

أعلن المتحدث العسكري في كينيا، جوزيف أوث، إن مسلحين يشتبه بأنهم إرهابيون احتجزوا مسؤولة حكومية بارزة و5 أشخاص آخرين رهائن، بعد أن هاجموا المركبة التي كانوا يستقلونها، أمس الخميس. وتمكن جنود من الجيش من إنقاذ المسؤولة بوزارة الأشغال العامة، مريم الماوي، وثلاثة من المجموعة، إلا أن السائق وشخصاً آخر قُتلوا أثناء العملية.وقال المتحدث أوث، إن “الهجوم الذي يعتقد أن متشددين من حركة الشباب الصومالية نفذوه وقع في منطقة لامو الساحلية”.وأضاف أن “المركبة انقلبت واشتعلت فيها النيران خلال الهجوم”، مشيراً إلى أن “الماوي نقلت لمستشفى وستقلها طائرة إلى العاصمة نيروبي”.وأوضح المتحدث، أن “المتشددين فروا إلى بوني وهي غابة في المنطقة يعتقد أن لهم مخبأ فيها”.وقال الجيش الكيني الإثنين الماضي، إنه “قصف مواقع بالغابة بعد سلسلة من الهجمات في المنطقة”.