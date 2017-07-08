قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينياً جنوب غرب جنين

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم شابًا فلسطينيًا من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، داخل أراضي الــ48.ونقلت مصادر محلية فلسطينية عن عائلة المعتقل مناضل يعقوب انفيعات (20عامًا)، أن قوات الاحتلال اعتقلته داخل أراضي الــ48.