” الداخلية التونسية” : السيطرة على 11 حريقاً بالغابات الجبلية التونسية

واس-فجر :

تمكنت فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني التونسي من السيطرة على 11حريقًا شبت في غابات جندوبة و الكاف وبنزرت وزغوان و نابل و القيروان و القصرين و باجة الجبلية بسبب الحرارة الشديدة التي شهدتها تونس خلال الأيام الثلاثة الماضية .وتتواصل الحرائق بغابات تالة من محافظة القصرين بسبب الألغام المزروعة فيها من قبل العناصر الإرهابية التي تأوي اليها .

وأوضحت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها اليوم أن فرق الإطفاء التابعة للحماية المدنية، تمكنت بمشاركة إدارة الغابات وقزوات الجيش من إخماد جل الحرائق، ومنع تسربها إلى التجمعات السكنية الريفية القريبة دون تسجيل خسائر بشرية .وطالت الحراق المناطق الشرقية الشمالية التونسية لتصل إلى جبل الروحين من محافظة نابل و وجبل الوسلاتية من محافظة القيروان بالوسط التونسي .ولم تحدد الداخلية التونسية حجم المساحات التي طالها الحريق .