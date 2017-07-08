“الحج” تدشن المسار الإلكتروني بداية ذي القعدة.. وتحدد الشرائح وأسعارها

متابعات – فجر

تدشن وزارة الحج والعمرة بداية شهر ذي القعدة القادم، المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، وتحديد شرائح الخدمة المعتمدة، وأسعارها، لموسم حج هذا العام، على رابط الوزارة (localhaj.haj.gov.sa) لراغبي الحج من مواطني ومقيمي المملكة، ما يمكنهم من اختيار الخدمة والسعر المناسب بكل يسر وسهولة.

وأوضحت الوزارة أن بوابة المسار الإلكتروني تعد المنفذ الوحيد للحجز والتعاقد في خدمة حجاج الداخل هذا العام لكافة البرامج المعتمدة العام منها، والحج منخفض التكلفة، والحج الميسر، فيما يمثل السداد الإلكتروني في المسار لقيمة شريحة الخدمة المختارة أهم دعائمه، ما يوفر لراغبي الحج الوسيلة الآمنة للتعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها من الوزارة بممارسة خدمة الحج.

وأشارت إلى أن أنواع شرائح الخدمة المعتمدة في البرنامج العام تشمل الشريحة الأولى، والتي تبدأ أسعارها من 7561 إلى 8161 ريالا، تضاف إليها مصاريف النقل إلى مكة المكرمة، فيما تراوح أسعار الشريحة الثانية من 7310 إلى 7910 ريالات، تضاف إليها مصاريف النقل إلى مكة المكرمة، وتراوح أسعار الشريحة الثالثة ما بين 6508 إلى 7108 ريالات، تضاف إليها مصاريف النقل إلى مكة المكرمة، فيما يقدر سعر الشريحة الأولى أبراج بـ11905 ريالات، تضاف إليها مصاريف النقل إلى مكة المكرمة.

وأبانت الوزارة أن الأسعار المحددة لبرنامج حج منخفض التكلفة تراوح بحسب الفئة والمدينة التي يتم التعاقد بها وخدمة القطار، مشيرة إلى أن أسعار البرنامج قابلة للزيادة بحسب نوع التكييف الذي توفره المنشأة في مخيمها بمشعر منى، يضاف إليه مبلغ (250) ريالا في حال توفير تكييف فريون، ومبلغ (100) ريال في حال توفير تكييف صحراوي مساند، في حين لا يضاف أي مبلغ على الأسعار المحددة للبرنامج في حالة كان نوع التكييف في مخيم منى بمكيفات مخيمات مشروع إسكان الحجاج بمنى.

ولفتت وزارة الحج والعمرة إلى أن السعر المحدد لبرنامج الحج الميسر قدر بـ3465 ريالا، مشيرة إلى أن سكن الحاج في مكة المكرمة بدلا من مشعر منى.

وحثت راغبي الحج هذا العام المبادرة لإتمام إجراءات حجوزاتهم من خلال المسار الإلكتروني في وقت مبكر، ومراعاة المهلة المحددة لسداد قيمة البرامج المختارة وفقاً لما سيردهم في رسائل نصية على هواتفهم الجوالة، مؤكدة أنها ستمضي قدماً لتوفير المزيد من الخدمات التي من شأنها التسهيل على حجاج بيت الله الحرام، ما يمكنهم من أداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة.