الصحة: غرامة 100 ألف ريال عقوبة نشر صور العمليات الجراحية وإغلاق المنشأة

متابعات – فجر

حذرت وزارة الصحة المرافق الصحية من نشر صور العمليات الجراحية للمرضى بغرض الدعاية والتسويق، وأكدت أن عقوبة نشر صور العمليات الجراحية بغرض الدعاية والتسويق تصل إلى غرامة مالية قدرها100 ألف ريال، وإغلاق المنشأة لمدة تصل إلى 60 يوما ونشر حكم العقوبة في وسائل الإعلام.

وأكدت ان المنع يأتي لما فيها من تعدي على حقوق المرضى واستغلالهم ومخالفة لأخلاقيات الممارس الصحي ويشمل ذلك جميع قنوات التواصل الاجتماعي بما فيها منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن نشر الصور لا يتم إلا بعد حصول المؤسسة الصحية أو الممارس الصحي على موافقة المريض موافقة مسبقة من المريض، غير مكره أو مجبر بدافع الحصول على تخفيض أو نحوه، وأن تكون الموافقة خطية وموقعة، وضرورة الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة وعدم ادعاء وجود ممارسات علاجية تنافي الحقائق الطبية وغير منافية للشريعة الإسلامية والآداب العامة.