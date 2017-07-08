الجامعة العربية تأسف لعدم رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان

واس – فجر

أعربت جامعة الدول العربية عن أسفها لعدم إقدام الإدارة الأمريكية على رفع العقوبات أحادية الجانب التي تفرضها على جمهورية السودان بشكل دائم وقيامها في المقابل بتأجيل قرارها حول هذا الموضوع إلى يوم الثاني عشر من أكتوبر 2017.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية محمود عفيفي، في تصريح اليوم، إن الجامعة كانت تتوقع أن تتخذ واشنطن قرارها النهائي برفع هذه العقوبات مع انتهاء فترة المراجعة التي كانت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد حددتها في مطلع العام الجاري لاتخاذ هذه الخطوة.

وجدد عفيفي التأكيد على المواقف الثابتة التي تتبناها الجامعة العربية برفض هذه العقوبات، مشيرًا إلى الاتصالات التي أجراها الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط مع الجانب الأمريكي لرفعها دون إبطاء، بما في ذلك بشكل ثلاثي مشترك مع منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.