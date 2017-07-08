بعد مطالبة “الشورى” لـ “الإسكان” بتوضيح أسباب تدني إنجاز مشروعاتها.. إعلامي يطالب بشكر وزارة الإسكان.. ويثير الغضب

نواف عزيز – الرياض – فجر

أثارت تغريدة الإعلامي السعودي ” محمد التوم ” غضب وسخرية مرتادي موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” ، والتي دشن فيها وسم ” شكراً وزارة الإسكان “، مطالباً بالمشاركة بالوسم وإبداء الرأي ، حيث رصد جوائز نقدية وتذاكر سفر ؛ للمشاركين في الهاشتاق .

وكان مجلس الشورى قد طالب ‏⁧‫وزارة الإسكان بالإسراع في تسليم المنتجات الإسكانية للمواطنين ، وإزالة معوقات توفير القروض المباشرة من صندوق التنمية العقارية، وإعطاء أولوية الإقراض للمواطنين ، كما أكد على أهمية دراسة أسباب تدني إنجاز مشروعات وزارة الإسكان ، حيث طالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء المشروعات في مواعيدها .

واشتهر الإعلامي السعودي ” محمد التوم ” في برنامج “سناب شباب” ، الذي كان يعرض على قناة 24 الرياضية .