أمير منطقة القصيم يكرم شركة الإتصالات السعودية لدعمها جمعية كبدك

متابعات _فجر

كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية السعودية لمرضى الكبد (كبدك)، شركة الاتصالات السعودية STC، لدعمها جمعية كبدك عن طريق رسائل sms للتذكير بالتبرع لمرضى الكبد، وتسلم درع التكريم النائب الأعلى للرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية المهندس ناصر بن سليمان الناصر.

جاء ذلك خلال لقاء سمو أمير القصيم بمكتبه بمقر ديوان الأمارة بمدينة بريدة، النائب الأعلى للرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية المهندس ناصر بن سليمان الناصر، بحضور مدير الجمعية عبد العزيز بن علي الحميد .

ويأتي تكريم سمو أمير القصيم للاتصالات السعودية تقديراً منه للدور الذي تقدمه الشركة وحضورها البارز والفعاّل في دعم العديد من المناشط التي تخدم المجتمع المحلي في المنطقة، وحققت أهدافها الاقتصادية والمجتمعية .

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