لجنة القبول الموحد بالجامعات والكلية التقنية بالرياض تستكمل إجراءات القبول الأحد القادم

متابعات_فجر

حددت اللجنة الإشرافية للقبول الموحد بالجامعات الحكومية والكلية التقنية بالرياض الأحد القادم 23 / 10 / 1438 هـ موعدا لإجراء اختبارات القبول وكذلك المقابلات الشخصية للمرشحين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الملك سعود وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز وجامعة شقراء وجامعة المجمعة وتستمر حتى يوم الثلاثاء 1438/10/24هـ .

وأوضح عميد القبول و التسجيل بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور محمد بن غيهب الغيهب أن على جميع المرشحين للمقابلات ضرورة الالتزام بمواعيد المقابلة الشخصية والحضور قبل الموعد بساعة مع ضرورة إحضار ما يثبت هوية المرشح.

وأضاف أن عدم حضور المرشح للمقابلة الشخصية سيترتب عليه استبعاده من القبول نهائيا في الجامعات الست والكلية التقنية المشتركة بالبوابة متمنياً للطلاب التوفيق والسداد.