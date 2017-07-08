هيئة الاتصالات واللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات تطلقان البرنامج التدريبي الثالث “بذور من أجل المستقبل”

متابعات_فجر

أطلقت هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات، واللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات بالتعاون مع شركة “هواوي” , اليوم , البرنامج التدريبي “بذور من أجل المستقبل” في عامه الثالث، الخاص بتدريب الطلاب المتميزين في تخصصات الاتصالات وتقنية المعلومات, وذلك بحضور محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور ضيف الله بن أحمد الزهراني بالإنابة، والمستشار التجاري والاقتصادي في السفارة الصينية بالمملكة زاو ليوكينغ، والرئيس التنفيذي لشركة “هواوى دينس زانغ.

ويهدف البرنامج إلى تدريب وتأهيل عدد من الطلاب الجامعيين من 17 جامعة سعودية في مدينتي بكين وشنزن بجمهورية الصين الشعبية خلال مدة البرنامج التي تبدأ من 21 شوال إلى 6 ذي القعدة 1438هـ .

يذكر أن هذا البرنامج التدريبي يأتي ضمن جهود هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، واللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات في العمل على تأهيل الكوادر البشرية العاملة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات خصوصاً في الموضوعات المستجدة في القطاع المتعلقة بالبيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، والتوجهات الصناعية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتطبيقات الشبكة الذكية وتطويرها .

وقدم الدكتور الزهراني الشكر لشركة “هواوي” على جهودها في خدمة المجتمع والحرص على الارتقاء بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، كما حث الطلاب المشاركين على الاستفادة من التجربة في توسيع مداركهم وربط المفاهيم النظرية بالواقع العملي .