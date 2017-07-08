مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع عقد تمديد تشغيل العيادات الطبية لخدمة اللاجئين اليمنيين في جيبوتي

متابعات _فجر

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مع مستشفى الرحمة العالمية عقد لتمديد تشغيل العيادات الطبية في مخيم أبخ للاجئين اليمنيين بجيبوتي، وذلك بحضور القائم بأعمال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي جميل ششه, وقام بالتوقيع مدير مستشفى الرحمة العالمية الدكتور محمد الشرقاوي.

وبموجب العقد الذي وقع أمس تقوم العيادات لمدة ستة أشهر قادمة بتقديم الخدمة والرعاية الطبية للاجئين اليمنيين المتواجدين حاليًا في المخيم بالمجان.

يذكر أن المركز قام بإنشاء وتمويل هذه العيادات ومتابعة أدائها دوريا منذ سنة ونصف، ويأتي هذا التمديد بعد الدور الإيجابي الذي قام به مستشفى الرحمة العالمية في توفير الرعاية الصحية للاجئين اليمنيين.