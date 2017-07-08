“الشورى”يدعو وزير الإسكان للحضور والإجابة عن هواجس المواطنين

فجر : متابعات

مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدت أمس دعا وزير الإسكان ماجد الحقيل للحضور تحت قبة المجلس للإجابة عن أسئلة وهواجس المواطنين. وعدّد رئيس لجنة الحج والإسكان والخدمات الدكتور مفرح الزهراني الانتقادات الموجهة للإسكان لقهرها للمواطنين ورميهم إلى أفواه البنوك الفاغرة، وعن دعمها بـ250 بليون ريال لتوفير منتجات فشلت فيها، إذ اكتفى رئيس اللجنة في ردوده على الأعضاء بأن الوزارة لم تحقق الهدف المطلوب منها. وذكر أعضاء أنهم يواجهون إحراجات عن ماذا قدموا للمواطنين تجاه الإسكان، وطالبوا بحضور الوزير إلى المجلس قبل نهاية العام الحالي، وشدد المجلس في قراره على ضرورة أن تقوم وزارة الإسكان بتمثيل المواطنين في صياغة عقود الإقراض التي يبرمونها مع البنوك ومؤسسات التمويل عند التقدم بطلب قروض عقارية. من جهته، انتقد اللواء عبدالهادي العمري في تأييده لهذه التوصية البنوك، مشبهاً لها «بالطفيليات السامة» كالأشجار الطفيلية التي تنمو وتتسلق على أكتاف المواطن، وغالباً هذه الطفيليات ما تقوم بالأخذ ولا تعطي، وعلى رغم أنها دائمة الخضرة ولكن من دون فوائد وغالبها سام، وأضاف: «هذه البنوك لم تكن يوماً إلى جانب المواطن، ولم تكترث بمصلحته في ما يخدم علاقتها مع المواطن».