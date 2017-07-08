دي ميستورا :لم أتوقع أي محادثات مباشرة في هذه الجولة

متابعات-فجر:

قال المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إنه لم يدفع خلال “جنيف-7” باتجاه عقد مفاوضات مباشرة بين الأطراف.

وأوضح في تصريح صحفي صباح اليوم الخميس، أنه “عندما يحصل ذلك (الحوار المباشر)، فإنه يجب أن يكون نابعا من إرادة السوريين أنفسهم”.

وتابع قائلا: “لم أتوقع أي محادثات مباشرة في هذه الجولة، لكننا نركز الآن على القواسم المشتركة بين الأطراف”.

واستطرد: “لا ندفع نحو ذلك، لأنه يجب أن يحصل تلقائيا، وعندما يحصل، يجب أن يبدأ العمل الحقيقي”.

وتوقع دي ميستورا بأن تكون جلسات اليوم مكثفة، معيدا إلى الأذهان أن الجولة الحالية تنتهي غدا الجمعة.

هذا وبدأ المبعوث الأممي جدوله اليوم بلقاء مع وفد الحكومة السورية برئاسة بشار الجعفري.