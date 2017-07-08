النصر يهدد فيكتور أيالا بعد إنتهاء المهلة

فجر : متابعات

قامت إدارة نادي النصر بتهديد لاعب الوسط الباراجوياني فيكتور ايالا بتطبيق الأنظمة عليه بعد تأخره هو ووكيل اعماله في حسم انتقاله، بعد ان كانت إدارة النصر قد منحتهما مهلة حتى العاشر من يوليو الجاري، وكانت إدارة النصر قد تلقت خطاباً من وكيل اعمال اللاعب بوجود عرضين جادين أحدهما من نادي بوكا جونيور الارجنتيني بيد ان المهلة انقضت دون وصول أي تأكيدات رسمية لانتقال اللاعب، الذي اشترط النصر مقابل التنازل عنه مليون يورو مع تنازل اللاعب عن راتب شهرين، في ظل رغبة اللاعب وعائلته في عدم العودة للدوري السعودي مجدداً.

وكان رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي قد اكد ان إدارة ناديه اتبعت الخطوة الصحيحة في التعاقد مع المهاجم الليبيري ويليام جيبور بعد شراء بطاقته الدولية من نادي ريو افي البرتغالي، واوضح الأمير فيصل في حديث إعلامي له امس أن الإمكانات التي يحظى بها اللاعب ويليام جيبور، جعلته مطمع العديد من الأندية، إلا أن فريق النصر، نجح في الظفر بصفقته، عن طريق شراء بطاقته الدولية، رافضاً الحديث عن مطالب رئيس نادي الوداد سعيد الناصيري، الذي اكد ان جيبور وقع للوداد منذ الشهر الماضي، وشدد رئيس النصر تقديره ومحبته لنادي الوداد وانصاره والجماهير المغربية كافة، موضحاً ان النصر التزم البنود والاتفاقيات الصحيحة في التعاقد مع اللاعب.

وكان الموقع الرسمي، لنادي ريو آفي البرتغالي قد أعلن رسميا صباح الاحد عن انضمام لاعبه ويليام جيبور إلى فريق النصر السعودي، الذي قدم مبلغا يفوق العروض الأخرى، التي تقدمت لشراء بطاقة اللاعب الافريقي.

وينتظر ان يصل اليوم الخميس الى تركيا الثنائي الأجنبي الجديد البرازيلي ليوناردو والأرجنتيني جوانكا، لينضما لمعسكر الفريق، على ان ينضم جيبور صباح الجمعة قادماً من باريس بعد ان أنهى كل ارتباطاته مع فريقه السابق ريو افي البرتغالي.

وكان لاعب الوسط عبدالعزيز الجبرين قد ارتدى خلال الحصة التدريبية أمس قناع الوجه بعد ان كان قد أجرى عملية جراحية في الانف، التي تسببت في عدم مشاركته في مواجهة المنتخب العماني الأولمبي.

وتسلم لاعبو النصر أمس راتب شهرين من أصل 11 شهراً متبقية لدى الإدارة، التي تسارع الزمن من اجل الإيفاء بحقوق اللاعبين قبل فترة التسجيل، التي سيكون النصر مطالبا بتسديد رواتب سبعة أشهر أخرى.