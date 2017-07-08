نيمار يصرح ” لا يمكنني منافسة ميسي “

فجر : متابعات

نفى البرازيلي نيمار وجود منافسة بينه وبين زميله في برشلونة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على تسجيل المزيد من الأهداف، وخلال حضوره في طوكيو حفل تقديم راكوتين اليابانية للخدمات الإلكترونية كراع رسمي للنادي الكاتالوني اليوم الخميس، قال نيمار في تصريحات نقلتها الصحف الإسبانية: لا يهمني من يسجل الأهداف وإنما أن نفوز سوياً، إنها رياضة جماعية وعندما يسجل ليو هدفاً أشعر بالسعادة، فبالإضافة إلى الزمالة التي تجمعنا بالملعب نحن أيضاً صديقان خارجه، والأهم أن نشعر بالسعادة وإذا حققنا النصر نكون جميعاً سعداء، هذا هو هدفنا، من ناحية أخرى أعرب نيمار عن امتنانه لحسن الضيافة خلال إقامته في اليابان، وتذكر زياراته السابقة للبلد الآسيوي قائلاً: زرت اليابان عدة مرات ودائماً ما كنت أستمتع كثيراً، الشعب الياباني يتميز بحسن الضيافة كما أنني أحب الطعام الياباني كثيراً.