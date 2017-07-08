الهلال عبر تويتر يعلن تعاقده مع المهاجم الأوروغوياني ماتياس بريتوس

فجر : متابعات

أعلن نادي الهلال، اتفاقه مع المهاجم الأوروغوياني ماتياس بريتوس لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين قادمين.

ويقدم الهلال موسم انتقالات تاريخي حيث تعاقد مع مجموعة مميزة للغاية من اللاعبين.

وأعلن الهلال التعاقد مع علي البليهي ومختار فلاته وعمر خريبين وعلي الحبسي وحسن كادش ومحمد كنو.

وقال حساب الهلال الرسمي على تويتر إن التوقيع مع اللاعب سيتم بشكل نهائي بعد أن يتجاوز بريتوس الفحوصات الطبية الاعتيادية.

وأشار نادي الهلال إلى أن الاتفاق مع بريتوس جاء بناء على توصية من الأرجنتيني رامون دياز، حيث تسعى إدارة النادي لتوفير احتياجات الفريق، ليواصل تحقيق الألقاب التي بدأها الموسم الماضي بلقبي الدوري وكأس خادم الحرمين.