257 مقلعاً عن التدخين بنجران

متابعات_فجر

نجحت وزارة الصحة في نجران في مساعدة 257 شخصا للإقلاع عن التدخين، حيث قدّم برنامج مكافحة التدخين خلال الشهور الثلاثة ” رجب – شعبان – رمضان) من العام الحالي 1438هـ خدماته لعدد 496 مراجعاً، كما بلغ عدد المترددين للعيادة 958 مراجعاً.

وبلغت نسبة المقلعين 51.9 % من المراجعين لمركز الإقلاع عن التدخين، وذلك حسب الفئات السنية من سن 15 – 60 عاماً فما فوق.

ويواصل برنامج مكافحة التدخين بصحة نجران تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة الوقائية بهدف تقديم رسالة واضحة عن أضرار التبغ، وكيفية الإقلاع ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع، ويأتي من أهمها إقامة المعارض التوعوية والعيادات المتنقلة التي تقدم العلاج بأشكال مختلفة في أماكن متعددة.