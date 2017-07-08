مدير عام صحة نجران يكرم العاملين بمركز الرعاية الصحية الأولية بحي الضباط

متابعات_فجر

كرم مدير عام الشئون الصحية بمنطقة نجران خالد بن عايض العسيري جميع الموظفين الذين كان لهم دور بارز في حصول مركز الرعاية الصحية الأولية بحي الضباط بالمنطقة على المركز الأول على مستوى المملكة من خلال المسابقة التي وضعتها وزارة الصحة لمراكز الرعاية الأولية على مستوى المملكة.

وأقيم حفل بهذه المناسبة تخلله كلمة لمدير عام صحة نجران خالد العسيري موضحاً أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا دعم الوزارة وتعاون العاملين بصحة نجران مقدماً شكره لجميع العاملين بالمركز على ما حققوه من إنجاز على مستوى المراكز الصحية بالوزارة على مستوى المملكة، بعد ذلك تم تكريم الموظفين الذين كان لهم دور فعال للحصول بالمركز الأول بعد ذلك قام مساعد المدير عام للصحة العامة بتقديم درع تذكاري لمدير عام صحة نجران .

الجدير بالذكر أن حصول مركز الرعاية الصحية الأولية بحي الضباط على المركز الأول وفقاً لمعايير ( بيئة المركز الصحي-متطلبات الجودة والاعتماد- البرامج الفنية وأنشطة المركز-تجهيزات المركز الصحي – قياس رضى المستفيد من الخدمة-التعقيم ومكافحة العدوى-القوى العاملة والانضباط الإداري – وسائل النقل والإسعاف- الأمن والسلامة-الصيانة والنظافة )

وفي الختام حث العسيري جميع العاملين بصحة نجران على بذل مزيداً من الجهد لتقديم خدمة أفضل للمريض والمراجع ومضاعفة الجهود للحصول على التميز في شتى المجالات .