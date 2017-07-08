ضعي هذه الوصفة على حاجبيك في المساء ليصبحا أكثر كثافة

متابعات _فجر

تعاني الكثير من السيدات من مشكلة نمو شعر الحاجبين ويلجئن إلى تلوينهما بالقلم لمنحهما الكثافة المطلوبة إلا أن تأثير ذلك يختفي بعد تنظيف الوجه.

لذا ننصحك بإستخدام هذه الحيلة الطبيعية التي تعزز نمو شعر حاجبيك بطريقة فعالة.

ضعي نواة 15 حبة من التمر في كمية مناسبة من الماء على نادر هادئة لمدة 15 دقيقة.

بعد ذلك إطحني النواة لتتحول إلى بودرة.

أضيفي إلى البودرة ملعقة طعام من زيت الزيتون وملعقتي طعام من زيت الجرجير الطبيعي.

أخلطي المكونات جيداً إلى أن تحصلي على مزيج منسجم.

إدهني حاجبيك بالمزيج كل مساء واغسليهما بالماء الفاتر في الصباح.