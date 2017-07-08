اللجنة العربية الدائمة للاتصالات تؤكد أهمية دعم الدول العربية لحصول فلسطين على العضوية الكاملة

واس_فجر

أكدت اللجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات أهمية دعم وتبني الدول العربية طلب فلسطين من أجل الحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد الدولي للاتصالات.

وأوصت اللجنة في ختام أعمال دورتها الـ40 اليوم في مقر الجامعة العربية برئاسة الإمارات، بضرورة مواصلة الأمين العام للجامعة العربية جهوده ومتابعة اتصالاته مع الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات لمتابعة تنفيذ قرارات الاتحاد الخاصة بفلسطين لما يمثله تعطيل تنفيذ هذه القرارات من انتهاك للحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وشددت اللجنة في توصياتها على ضرورة قيام الإدارات العربية؛ وبصفة خاصة الأعضاء في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات بالتنسيق مع الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات لوضع آلية تضمن تنفيذ القرارات الخاصة بفلسطين وأبرزها القرار 99 والقرار 125.

وأكدت اللجنة، أنه على الإدارات العربية وبصفة خاصة الأعضاء في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات العمل والمساعدة لإلغاء ربط استغلال الإدارة الفلسطينية لطيف الترددي الراديوي المخصص في اتفاقية أوسلو والتي تقيد عملية تخصيص أو استغلال الترددات بموافقة إدارة الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تكرار الربط في أي قرار يخص فلسطين وحقها في الموارد والمصادر الطبيعية من طيف ترددي ومدى رقمي وإنشاء بوابات دولية ومواصلة الجهود لتنفيذ خطة العمل التي تم وضعها بعد مؤتمر المندوبين المفوضين في كيوتو 1994 من قبل قطاعات الاتحاد الدولي الثلاثة.

كما دعت اللجنة، مكتب تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي إلى تنفيذ برامج وأنشطة ومشاريع ومبادرات لفلسطين، عملا بالاتفاقات السابقة في الاتحاد، وطلب زيادة المخصصات المالية لصالح مساعدة فلسطين ضمن المخصصات المالية لمكتب تنمية الاتصالات المكرسة لهذا الغرض والأشكال الأخرى من المساعدة التي تدخل نطاق نشاطه.

ودعت اللجنة أيضا، الاتحاد الدولي للاتصالات إلى اتخاذ تدابير إضافية فعالة بالتنسيق مع مكاتب الاتحاد الثلاثية (التنمية، والراديو، والتقييس) لتمكين فلسطين من بناء وتطوير البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية أسوة بجميع الدول الأعضاء في الاتحاد لتوفير النفاذ على أساس غير تمييزي إلى الاتصالات الجديدة ووسائلها وخدماتها وتطبيقاتها الحديثة.

وطلبت اللجنة، من دولة فلسطين تقديم مقترحاتها ومشاريع القرارات الخاصة بها والتي سوف تقدم إلى المؤتمر العالمي القادم لتنمية الاتصالات إلى الاجتماعات القادمة لفريق العمل المكلف بالتحضير للمؤتمر.

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