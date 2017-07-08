“قرقاش” يوجه رداً إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن ترويج ” الجزيرة” للفكر المتطرف

متابعات-فجر :

وجه وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، رسالة إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، مؤكدا أن حرية التعبير “لا يمكن استخدامها في تبرير وحماية الترويج للخطاب المتطرف”، بحسب ما أعلنته الخارجية الإماراتية، امس الأربعاء.وجاءت رسالة قرقاش رداً على الإحاطة الإعلامية التي أدلى بها المتحدث باسم المفوض السامي في 30 يونيو الماضي، والتصريح الذي أدلى به ديفيد كاي المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير في 28 يونيو 2017، بشأن التقارير التي أفادت بتقديم عدد من الحكومات مطالبات إلى قطر بإغلاق شبكة الجزيرة الإعلامية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.وأكد قرقاش أنه “رغم الأهمية الأساسية لحماية الحق في حرية التعبير فهذه الحماية ليست مطلقة وهناك قيود على هذا الحق يسمح بها القانون الدولي من أجل حماية الأمن القومي والنظام العام”، قائلا إن “حرية التعبير لا يمكن استخدامها في تبرير وحماية الترويج للخطاب المتطرف”.وأضاف قرقاش أن “تقارير الجزيرة تجاوزت مراراً عتبة التحريض إلى العداء والعنف والتمييز”. وتابع بالقول إن “اعتراضات دولة الإمارات القوية ضد محطة الجزيرة ليست مجرد خلاف في وجهات النظر التحريرية بقدر ما هي رد مباشر وضروري على تحريض الجزيرة المستمر والخطير على العداء والعنف والتمييز وأنه في ضوء الأمثلة الصارخة التي حوتها الرسالة، فإن اعتراضات الدولة تعد مشروعة ووجيهة وتستند إلى أسس قوية”.