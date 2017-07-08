” الجيش المصري” يعلن مقتل 20 من العناصر الإرهابية غرب رفح

متابعات-فجر :

أعلن الجيش المصري، أمس الأربعاء، مقتل 20 على الأقل من التنظيمات الإرهابية، في قصف جوي شنه الجيش المصري على تجمع في قرية بلعة غرب مدينة رفح شمالي سيناء.وتمكن طيران الجيش المصري من تدمير سيارة “فيرنا” للعناصر الإرهابية، أثناء محاولة فرارها وقتل أربعة إرهابيين كانوا بداخلها.وشن الجيش المصري عمليات عسكرية لملاحقة الإرهابيين المتورطين في الهجوم على نقطتين عسكريتين، يوم الجمعة الماضي، بمنطقة البرث جنوبي مدينة رفح في محافظة شمال سيناء.وأسفر هجوم الجمعة عن مقتل 26 شخصاً على الأقل من ضباط وجنود الجيش. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه.وتواصل قوات الجيش والأمن عمليات التمشيط والدوريات الأمنية الاعتيادية في مدن العريش والشيخ زويد ورفح.وتوقعت مصادر أمنية رفيعة أن تشهد المرحلة المقبلة تكثيفا للضربات الجوية والمداهمات.