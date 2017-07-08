بعد انتهاء محادثاته في جدة.. “تيلرسون” يتجه إلى قطر

متابعات-فجر :

يجري وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، زيارةً ثانيةً إلى قطر، اليوم الخميس، بعد يوم واحد من مغادرتها لها، وقدومه إلى المملكة العربية السعودية.ومن المقرر أن يتلقي تيلرسون أمير قطر تميم بن حمد، بعدما كان قد التقاه في زيارته الأولى.حيث غادر تيلرسون جدة متوجهًا إلى الكويت التي بدأ منها جولته الإثنين الماضي .وأجرى الوزير الأمريكي سلسلة مباحثات في المملكة، حيث التقى سمو الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشرفين، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد لبحث تطورات الأزمة مع قطر.كما اجتمع تيلرسون مع وزراء خارجية السعودية والإمارات ومصر والبحرين، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح.