تمكنت دوريات الأمن بمحافظة جدة من ضبط مواطنان وآخر من جنسية عربية لقيامهم بتكسير زجاج العربات المتوقفة لغرض السرقة.

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي انه بتاريخ ١٤٣٨/١٠/١٧ ورد بلاغ لمركز العمليات الأمنية الموحد (٩١١) عن قيام أشخاص بتكسير زجاج العربات المتوقفه لغرض السرقة.

و تمكنت الدوريات السرية بدوريات الأمن بمحافظة جدة من ضبط مواطنان وآخر من جنسيه عربية وبسماع أقوالهم أفادوا بقيامهم بذلك ، جرى استكمال إجراءات الإستدلال الأولية تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة بحكم الاختصاص.