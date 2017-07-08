“الفيصل” يفتتح الدورة الحادية عشرة لسوق عكاظ

واس – فجر

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – افتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مساء اليوم ، الدورة الـ 11 لسوق عكاظ تحت شعار ” عكاظ إبداع يتجدد ” بإشراف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني .

وكان في استقبال سمو أمير منطقة مكة المكرمة بموقع السوق بالعرفاء صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشرافية العليا لسوق عكاظ بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز وأصحاب السمو الأمراء ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد ومعالي مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان ومعالي وزير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي ومعالي وزير السياحة العماني أحمد بن ناصر المحرزي .

وفور وصول سموه عزف السلام الملكي ، ثم بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم …

بعد ذلك شاهد سموه والحضور فلماً مصوراً يحكي مسيرة عكاظ منذ إعادة إحيائه في عام 1428هـ والمراحل التي مر بها طيلة الـ 10 سنوات الماضية .

عقب ذلك أعلنت أسماء الفائزين بجوائز سوق عكاظ في دورته الـ 11 ، حيث فاز بجائزة عكاظ الدولية للشعر العربي الفصيح ومقدارها 300 ألف ريال محمد عبدالله التركي سعودي الجنسية ، وجائزة عكاظ الدولية للسرد العربي في القصة ومقدارها 100 ألف ريال حصل عليها محمد سعيد الراشدي سعودي الجنسية ، وجائزة عكاظ الدولية للخط العربي ومقدارها 100 الف ريال وزعت على ثلاث مراكز ، حيث حصل على المركز الأول ومقدار الجائزة 50 ألف ريال مسعود حافظ محمد بنجلاديشي الجنسية ، وفي المركز الثاني أحمد رأفت أحمد مصري الجنسية ومقدار جائزته 30 ألف ريال ، فيما نال المركز الثالث ياسر محمود إبراهيم ومقدار جائزته 20 ألف ريال ، أما جائزة عكاظ للابتكار ففازت بها إيمان سعد الزهراني سعودية الجنسية ومقدار جائزتها 100 ألف ريال ، فيما جاءت مسابقة عكاظ لريادة الأعمال من نصيب مجموعة إثراء الاستشارية ومقدار جائزتها 200 ألف ريال لنهى أنور اليوسف سعودية الجنسية ، واختتمت الجوائز بجائزة مسابقة شاعر شباب عكاظ ومقدار جائزتها 100 ألف ريال والفائز بها طارق محمد صميلي سعودي الجنسية.

ثم تشرف الفائزون بالسلام على سمو أمير منطقة مكة المكرمة .