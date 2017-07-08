جامعة الطائف تعلن تقديمها أول برنامج لإعداد معلمات «البدنية»

متابعات – فجر

أعلنت جامعة الطائف، اليوم الأربعاء، اعتماد وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، قرارات مجلس الجامعة الصادرة مؤخراً بإقرار تقديم مجموعة من البرامج الأكاديمية الجديدة، من ضمنها أول برنامج لإعداد معلمات التربية البدنية للبنات في الجامعات السعودية، إلى جانب برامج أكاديمية أخرى كان قد أقرها المجلس في جلسته الخامسة في شهر شعبان الماضي.

وأوضحت جامعة الطائف أن اعتماد وزير التعليم لبرنامج إعداد معلمات التربية البدنية جاء متزامناً ومواكباً لقراره الصادر أمس الثلاثاء، القاضي بالبدء بتطبيق برنامج التربية البدنية في مدارس البنات اعتباراً من العام الدراسي المقبل 1438 / 1439هـ، بحيث يتم تنفيذ البرنامج وفق الضوابط الشرعية وبالتدريج حسب الإمكانات المتوفرة في كل مدرسة، إلى حين تهيئة الصالات الرياضية في مدارس البنات وتوفير الكفاءات البشرية النسائية المؤهلة.

وبيّن مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، أن مجلس الجامعة وافق في جلسته (الخامسة) في شهر شعبان الماضي على منح درجة البكالوريوس في التربية البدنية، ودرجة البكالوريوس في علوم الصحة والرياضة للطالبات، ضمن خطة إعادة هيكلة أقسام كلية التربية وبرامجها الأكاديمية والدرجات التي تمنحها الكلية.

وأشار الدكتور زمان إلى أن إعادة هيكلة أقسام كلية التربية في الجامعة تأتي ضمن برنامج التحول البرامجي، الذي استكملته الجامعة مؤخراً، لتطوير جميع برامجها الأكاديمية وتحسين جودتها، بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة (2030) وبرنامج التحول الوطني (2020) المرتبطة بجوانب العملية التعليمية، مع التركيز على تلبية حاجات سوق العمل في المملكة من الكفاءات الوطنية المؤهلة.

وأوضح مدير جامعة الطائف أن خطة إعادة هيكلة كلية التربية تضمنت تغيير مسمى قسم التربية البدنية إلى قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة، بهدف تحقيق الريادة والتميز في مجال التربية البدنية والرياضة، من خلال تقديم برامج أكاديمية وتدريبية وبحثية واستشارية، بما يتلاءم مع المستجدات الحديثة.

ونوه الدكتور زمان إلى أن تطوير قسم التربية البدنية والرياضة في كلية التربية في الجامعة يهدف أيضاً إلى إعداد وتأهيل خريجين وخريجات لديهم قدرات وسمات ومهارات ثقافية واجتماعية وبدنية، وعلى دراية كاملة بالنظريات الأساسية وتطبيقاتها، بما يتناسب مع مسؤولياتهم ودورهم في رعاية المواطنين بالمؤسسات التعليمية.

وأضاف: “كما يهدف تطوير كلية التربية إلى الاستجابة لمتطلبات سوق العمل في مجال التربية البدنية والرياضة المحلية، وفقاً للمعايير العالمية، مع ازدياد الحاجة إلى المتخصصين في الجانب الرياضي والبدني، وخاصة مع انتشار مراكز تهتم بالجانب البدني والرياضي”.

وبين الدكتور زمان أن هذا التطوير لبرامج كلية التربية يأتي تفعيلا لاتفاقية التعاون الموقعة بين جامعة الطائف ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم التي سبق توقيعها بين الجهتين في بداية العام الحالي، وهدفت الى اعادة هيكلة كلية التربية وتحديث برامجها وتطوير أقسامها، بما يخدم تطلعات وزارة التعليم في تطوير برامج إعداد المعلم، وفق معايير الجودة ومتطلبات الاعتماد الأكاديمي.

وأوضح مدير جامعة الطائف أن الجامعة ستعمل على توفير كادر أكاديمي متخصص في مجال التربية البدنية للبنات، واعتماد منهج أكاديمي حديث، وقاعات مجهزة للتدريب، بهدف دعم مبادرة وزارة التعليم الضرورية لبناء مجتمع صحي وحيوي، من خلال تخريج معلمات مؤهلات لتطبيق برنامج الوزارة بكفاءة واقتدار.

كما أكد حرص الجامعة على تنظيم وتوفير أنشطة صحية ورياضية لطالباتها، تراعي الضوابط الشرعية والاجتماعية، والاستفادة في هذا الشأن من صالة الأنشطة الرياضية القائمة حالياً بشطر الطالبات في الجامعة، والتي لم تستغل بالشكل المطلوب من قبل طالبات ومنسوبات الجامعة حتى الآن.

وأشار الدكتور زمان إلى توجه جامعة الطائف نحو تفعيل النشاط الرياضي للطالبات بما يتفق مع التوجه الرسمي لتفعيل الرياضة النسائية في المملكة؛ وتحقيقاً لما ورد في رؤية المملكة (2030) التي نصت على تمكين الجميع من ممارسة رياضاتهم المفضلة في بيئات مثالية؛ لينعم أفراد المجتمع بنمط حياة صحي.