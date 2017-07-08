أمير عسير يوجه بترحيل سائقي شاحنتين عرضا أرواح البشر للخطر

متابعات – فجر

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير عسير بترحيل سائقي شاحنتين من المملكة بعد تطبيق العقوبات المرورية بحقهم.. بعد ما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع لهما خلال تجاوزهما متجاورين في وقت واحد على طريق محايل بحر أبو سكينة.

وأوضح المشرف العام على الشئون اللإعلامية بمكتب سموه سعد ثابت أن قرار سموه الكريم يأتي بسبب إستهتارهما بأرواح البشر وعدم إحترامهما لقوانين وأنظمة الدولة واضاف بان سموه قد عبر عن شكره لمحافظ محايل محمد بن سعود المتحمي وللقطاعات الأمنية على تفاعلهم السريع في حجز الشاحنات وإيقاف سائقيها حتى يتم تطبيق النظام بحقهم.

وكانت الجهات الامنية بمحافظة محايل عسير قد تمكنت من ضبط قائدي الشاحنتين في وقت قياسي مساء يوم أمس بناء على توجيه محافظ محايل اثر مقطع تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.