إسماعيل المغربي يعود للتعاون بعقد لمدة موسمين

متابعات – فجر

وقعت إدارة التعاون رسمياً مع المهاجم إسماعيل مغربي لمدة موسمين بتوصية من مدرب الفريق البرتغالي جوزيه غوميز وبدعم من الرئيس الفخري تركي آل الشيخ والمجلس التنفيذي، اذ جرت مراسم التوقيع بمقر نادي التعاون بحضور رئيس النادي محمد القاسم واللاعب.

من جهته قدم القاسم شكره للرئيس آل الشيخ ولأعضاء المجلس التنفيذي على مواصلة الدعم وقال:” الحمد لله نجحنا بجلب اللاعب المميز إسماعيل مغربي ليلتحق مع بقية زملائه في التعاون، الآن ملفات عديدة تم الانتهاء منها على صعيد التعاقدات المحلية والأجنبية إلى جانب الترتيبات الأخرى المتعلقة بالموسم القادم نسعى لأن نكون جاهزين تماماً لخوض غمار المنافسات المقبلة”.

يذكر أن مغربي مثل التعاون قبل موسمين وانتقل بعدها لتمثيل الشباب في صفقه تجاوزت السبعة ملايين قبل أن يوقع مع الشباب مخالصة ويعود لتمثيل التعاون.

ويعرف النادي القصيمي اللاعب جيداً بعد أن مثله موسم 2015 قادماً من الأهلي بنظام الإعارة، وأقنع مسؤولي الفريق بما قدمه خلاله الموسم الرياضي الوحيد الذي قضاه في بريدة، ومن المتوقع أن يلتحق المغربي ببعثة الفريق المغادرة لمعسكر الفريق بتركيا فجر يوم الجمعة القادم.