مدني جازان ينهي المرحلة الأولى والثانية من خطة الإشراف الوقائي

متابعات_فجر

أنهت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المرحلة الأولى والثانية من خطة الإشراف الوقائي لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر لهذا العام ١٤٣٨ مع استمرار تنفيذ الخطة من المرحلة الثالثة والأخيرة خلال فصل الصيف.

وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء علي محمد العمري أن دوريات ومفتشي السلامة بمدينة جيزان وجميع محافظات المنطقة تمكنوا خلال المرحلة الأولى والثانية من الخطة من الكشف على عدد “٨١٧٦” منشأة مختلفة النشاط بهدف التأكد من تطبيق وسائل السلامة في جميع المنشآت والتي تكفل حماية الأرواح والممتلكات كما تم الكشف على جميع مواقع إطلاق الألعاب النارية قبل الاحتفال بعيد الفطر السعيد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والتأكد من جميع متطلبات السلامة في موقع إطلاقها بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان مع تواجد دوريات الأشراف الوقائي وفرق الدفاع المدني بتلك المواقع للتأكد من سلامة جميع المتنزهين والحضور للتمتع بهذه الألعاب النارية والتي استمرت لمدة (٣) أيام .

وبين أنه من خلال الجولات التفتيشية على جميع المواقع الخاضعة للإشراف الوقائي تم رصد عدد من المواقع التي تخالف أنظمة السلامة حيث تم إغلاق بعض المنشآت إغلاقاً جزئيا أو كلياً وضبط مخالفات لعدد ” ١٠٣” منشآت مختلفة النشاط وذلك لكونها تشكل خطورة (حالةّ) تستوجب الإغلاق وتم اتخاذ هذا الإجراء للتأكد من تطبيق تلك المنشآت لاشتراطات ألسلامه التي تكفل حماية الأرواح والممتلكات , مؤكداً أن الدفاع المدني لن يتساهل في تطبيق الأنظمة والعقوبات على المنشآت المخالفة و أما بالنسبة للمنشآت التي بها ملاحظات بسيطة تم توجيه إنذار لها لتعديل تلك الملاحظات.

وأفاد اللواء العمري أنه تم خلال الجولات التفتيشية تدريب العاملين في المواقع التي شملتها عمليات التفتيش الوقائي على كيفية استخدام مطفيات الحريق وأنظمة الوقاية والإنذار من الحريق وطرق التصرف السليمة في الحوادث وتوعيتهم بالأخطار المحيطة , مشيرا إلى أن حملات التفتيش الوقائي مستمرة في الميدان من قبل دوريات ومفتشي ألسلامه لتطبيق المرحلة الأخيرة من الخطة وهي فصل الصيف للتأكد من توفر اشتراطات السلامة بها وتطبيقها لأنظمة ولوائح الدفاع المدني وذلك لتحقيق الأهداف وفق الخطة الزمنية الموضوعة ولرفع مستوى الوقاية من الأخطار في جميع المواقع التي تخضع لإشراف الدفاع المدني.