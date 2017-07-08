وزيرا التعليم والصحة يتابعان إجراءات تقديم الرعاية الطبية للطلاب والطالبات في معاهد التربية الخاصة ومراكز التوحد و الخدمات المساندة

واس_فجر

ثمن معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، صدور توجيهات معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة إلى مديري الشؤون الصحية في مناطق المملكة، بأهمية تقديم الرعاية الطبية للطلاب والطالبات في معاهد التربية الخاصة وتعدد العوق ومراكز التوحد ومراكز الخدمات المساندة ، من خلال الكوادر الصحية بمراكز الرعاية الصحية الأولية .

أكد ذلك المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، مشيراً إلى تأكيد معالي وزير التعليم على مشاركة وزارة الصحة وتقديمها الرعاية الطبية لهذه الفئة من الطلاب وتوفير الكوادر والتجهيزات الطبية اللازمة لقطاعي البنين والبنات في مختلف مناطق ومحافظات المملكة ، حسب الاحتياج للعام الدراسي القادم 1438 /1439هـ .

وأبان العصيمي أن المفاهمات الخطية بين الوزيرين في هذا الشأن وحرصهما على استكمال الإجراءات المتعلقة بذلك كانت محل الاهتمام، مبيناً أن وزارتي التعليم والصحة تعملان بشكل مستمر على متابعة تنفيذ ما أقره مجلس الوزراء بالموافقة على عدد من الترتيبات المتعلقة بنقل نشاط الصحة المدرسية من وزارة التعليم إلى وزارة الصحة ، ومايترتب على ذلك من نقل الموظفين الصحيين في معاهد التربية الخاصة وتعدد العوق ومراكز التوحد ومراكز الخدمات المساندة .