خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الخارجية الأمريكي

واس_فجر

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر السلام بجدة اليوم، معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ريكس تيلرسون.

ونقل معاليه في بداية الاستقبال لخادم الحرمين الشريفين، تحيات فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، فيما أبدى الملك المفدى تحياته لفخامته.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين، ومستجدات الأحداث في المنطقة، وبخاصة الجهود المبذولة في سبيل مكافحة الإرهاب وتمويله.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة كريستوفر هينزيل.