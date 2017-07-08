أمير نجران يطلق نظام “ساهر” بالمنطقة

متابعات _فجر

أطلق صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران ، في مكتبه بديوان الإمارة ، اليوم ، نظام الرصد الآلي المطور “ساهر” بالمنطقة ، بحضور مدير الشرطة، اللواء صالح بن علي الجلعود، ومدير المرور المكلف المقدم عبدالله بن حمد بن منيف، ومندوب الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل المحدودة .

وأكد سموه أهمية هذا النظام في الحد من استنزاف الأرواح ، وضبط الحركة المرورية ، لا سيما بعد تزايد أعداد الحوادث في المنطقة ، مشددًا على ضرورة تكثيف الجانب التوعوي في المجتمع ، وبيان أن هذه الأنظمة أقرت حفاظًا على سلامة الإنسان ، واحترامًا للطريق المهيأ لخدمة المواطن والمقيم .

واطلع سموه على أول مخالفة رصدها النظام ، عقب سبع دقائق و36 ثانية، من إطلاق النظام ، تمثلت في مخالفة تجاوز سرعة.