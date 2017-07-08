التجارة تستدعي 120 مركبة ميتسوبيشي بسبب تسرب المياه

متابعات_فجر

قالت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء، انها تستدعي120 مركبة ميتسوبيشي (ASX) موديل 2011.

واوضحت الوزارة السبب عبر حسابها الرسمي على “تويتر” إلى احتمالية تسرب الماء داخل محرك مساحات الزجاج قد يؤدي إلى تعطلها.