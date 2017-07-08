عضوة بمجلس الشوري : من يعتقد أن المرأة مضطهدة فليعد إلى كهفه

فجر – متابعات

جاء ذلك في مجموعة تغريدات، دونتها كوثر الأربش اليوم الأربعاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر “، وجهت خلالها عدة رسائل لكل مواطن ينتمي لأرض بلاد الحرمين الشريفين، داعية الواعين بالزمن الركض لتحقيق أهداف رؤية 2030 دون الالتفات لما يهلوس به أصحاب الكهوف.

دعت عضو مجلس الشورى كوثر #الأربش، كل شخص مازال يفكر أن “المرأة السعودية” مضطهده، معزولة، محرومة من التقدم، وأنه لا فرصة لها بالمزيد من التمكين، بالعودة إلى الكهف الذي جاء منه، مؤكدة أن#قضايا المرأة السعودية حلت وستحل في الداخل وبقرارات إدارية، وأن القادم أجمل.