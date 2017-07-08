الإتحاد الأسيوي يهدد بإستبعاد الأندية السعودية من دوري الأبطال

فجر – متابعات

أصدر الاتحاد الآسيوي، اليوم الأربعاء، بياناً رسمياً ووجه إلى كافة الاتحادات المحلية يتضمن بأن أي نادٍ عليه مستحقات مالية ولم يقم بسدادها أو جدولتها قبل تاريخ 31 أغسطس المقبل، سيواجه خطر الإبعاد من المشاركة في دوري أبطال آسيا 2018.

و هدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الأندية المديونة بالاستبعاد من المشاركة في دوري أبطال آسيا 2018م، إلا بعد سداد كافة مديونياتها ودفع المستحقات المالية المتأخرة عليها.

وأشار الاتحاد الآسيوي إلى أن تلك الخطوة يهدف من ورائها إلى تعزيز الانضباط المالي بين أندية كرة القدم في قارة آسيا.

جدير بالذكر أن النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا ستشهد مشاركة الأربعة الكبار «الهلال، الأهلي، الاتحاد، النصر»، وبات عليهم التأكد من سداد كافة المستحقات المالية المتأخرة في حال وجودها.

وعانى ناديا الاتحاد والنصر، خلال الفترة الأخيرة من أزمات كثيرة بسبب قيام عدد من المدربين واللاعبين الأجانب السابقين بتقديم شكاوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ومحكمة التحكيم الرياضي «كاس» بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المتأخرة، ما عرض الاتحاد لعقوبة حسم 3 نقاط من رصيده ببطولة دوري المحترفين الموسم الماضي.