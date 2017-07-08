حسن معاذ أهلاوي لموسمين

فجر- متابعات

نجح مجلس إدارة النادي الأهلي، في الحصول على خدمات لاعب الشباب السابق، حسن معاذ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك في إطار دعم الفريق الأول لكرة القدم استعداداً للموسم الجديد 2017/ 2018.

وكشفت مصادر مقربة من قلعة الكؤوس أن إدارة الأهلي وقعت عقداً رسمياً مع لاعب نادي الشباب السابق حسن معاذ لمدة موسمين، حسبما ذكر عين اليوم، مشيرة إلى أن العقد الذي وقعه اللاعب نص على أن يتقاضى4 ملايين ريال في الموسم الواحد.

وأعلنت إدارة الشباب، الأحد الماضي، عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنها وقعت مخالصة مالية مع اللاعب حسن معاذ، ليرحل بذلك رسمياً عن صفوف الليوث.

وخاض حسن معاذ البالغ من العمر 31 عاماً بقميص الشباب 149 مباراة في مختلف البطولات أحرز خلالهم 18 هدفاً وصنع 17 آخرين، وتوج معه بلقب الدوري 3 مرات كما توج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين 3 مرات.