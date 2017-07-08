“حارق النساء”بجده لهذا السبب استهدف السيدات

فجر : متابعات

كان المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة العقيد عاطي القرشي، أكد أمس (الثلاثاء)، أن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة جدة ألقت القبض على المتهم بسكب مادة حارقة على عدد من النساء.

أفادت مصادر محلية أن “#حارق النساء” كشف عن تفاصيل مثيرة أثناء التحقيقات الأولية معه، حيث أقر أنه أقدم على سكب مادة حارقة على مجموعة من النساء أثناء وجودهن في أحد #المجمعات التجارية بجدة؛ بهدف الانتقام من كل الفتيات والنساء بعدما رفض عدد من الفتيات الزواج منه .

وقال الجاني، وهو سوري الجنسية إنه كان يستهدف كل #النساء والفتيات بطريقة عشوائية دون ترصد، مؤكداً أن الفتيات اللائي تعرضن للإيذاء لا علاقة لهن بأزمته النفسية. بحسب ما ذكرته صحيفة “عكاظ”.

وأكد الجاني أن دوافع فعلته بملاحقة النساء وإيذائهن بمادة الأسيد الحارقة تعود إلى #أزمة نفسية خلقت عداء بينه وبين الفتيات، بعدما تصدين له أكثر من مرة ورفضن الزواج منه.