أمير نجران يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق في وفاة 11 مقيماً في حادثة حريق (فيديو)

متابعات _فجر

وجه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران ، بتشكيل لجنة للتحقيق في حادثة وفاة 11 مقيماً وإصابة ستة آخرين، في حريق نشب بمنزل شعبي مهيأ لإيواء العمالة، وتتكون اللجنة من الدفاع المدني، وأمانة المنطقة، وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تحت إشراف إمارة المنطقة.

وأبدى سموه استياءه الشديد من غياب الرقابة على دور ومساكن العمالة في المنطقة، متسائلاً عن دور الفرق الميدانية التابعة لأمانة المنطقة والدفاع المدني، التي يجب أن تقوم بدورها لوقف فوضى المؤسسات والشركات في استئجار منازل شعبية ودور غير مؤهلة للسكنى .

جاء ذلك خلال اطلاع سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، على حيثيات وتفاصيل الحادثة التي قدمها مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد غازي بن غرم الله الغامدي .

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