الجوازات : التمديد آلياً لأكثر من ( 329 ) ألف من حاملي ” هوية زائر “

فجر : متابعات

أعلنت المديرية العامة للجوازات الانتهاء من التمديد آلياً لعدد ( 329015 ) ولمدة ( ستة أشهر ) لحاملي ” هوية زائر ” من الأشقاء اليمنيين المقيمين في المملكة دون مراجعة إدارات الجوازات إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ” حفظه الله ” وبالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني ، وذلك لمن قام بسداد رسوم تمديد ” هوية زائر ” من خلال نظام سداد للمدفوعات الحكومية عبر القنوات البنكية المتاحة خلال الفترة المحددة من تاريخ 13/9/1438هـ وحتى 23/9/1438هـ .

كما أوضحت الجوازات أنه تم التمديد آلياً لمن سبق له أن قام بالتمديد قبل تاريخ بداية الفترة المحددة للتمديد وذلك لتوحيد تاريخ انتهاء مدة سريان صلاحية ” هوية زائر ” ، وأنه ستصل رسالة نصية على الهاتف النقال المسجل في نظام ” أبشر ” في حساب المستضيف تفيد بانه بإمكانه طلب طباعة وتوصيل ” هوية زائر ” .

وأبانت المديرية العامة للجوازات أن من تأخر عن سداد رسم تمديد “هوية زائر” بعد تاريخ 23 / 9 / 1438 هـ ومن لم يتم تمديد ” هوية زائر ” له لأي سبب فإنه يمكن للمستضيف الدخول عبر حسابه الشخصي عن طريق الخدمات الإلكترونية ” أبشر ” وطلب تمديد ” هوية زائر ” بعد سداد رسم التمديد مع تسديد رسوم غرامة التأخير المستحقة نظاماً من خلال نظام سداد للمدفوعات الحكومية عبر القنوات البنكية المتاحة ، وإكمال إجراءات طباعة وإيصال الهوية من قبل المستضيف واستلامها عن طريق خدمة البريد السعودي “واصل”.

وأكدت الجوازات أنه لن يتم استقبال طلبات التمديد والطباعة لهوية زائر بالمراجعة التقليدية لإدارات الجوازات، وخصصت الجوازات بريد التواصل الإلكتروني (992@gdp.gov.sa ) و الحساب الرسمي في تويتر(AljawazatKSA@ ) والحساب (EpassportGovSa@ ) للرد على جميع الاستفسارات حول تمديد وطباعة ” هوية زائر “.