وزراء خارجية مصر والبحرين والإمارات والكويت يصلون جدة

فجر -واس:

وصل كل من وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، والشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بمملكة البحرين, ووزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور بن محمد قرقاش, ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، إلى جدة اليوم.

وكان في استقبالهم بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، وعدد من المسؤولين.