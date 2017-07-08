«هيئة التخصصات» تسمح لطلاب الطب والتمريض باختبار ممارسة المهنة قبل الامتياز

فجر – واس:

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أنها سمحت لطلبة الكليات الصحية بالمملكة في تخصصات: “الطب البشري، وطب الأسنان، والتمريض”، بإجراء اختبار ممارسة المهنة ” SMLE، SDLE، SNLE ” خلال سنتهم الدراسية الأخيرة “قبل سنة الامتياز”.

وأوضح المدير العام للإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي للهيئة عبدالله الزهيان، أن التقديم على الاختبار سيكون إلكترونياً عبر الرابط https://goo.gl/UuqexQ، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي تسهيلاً للطلبة بعدما كانت الاختبارات تأتي بعد انتهاء سنة الامتياز، مشيراً إلى سعي “الهيئة” الحثيث نحو خدمة الطلبة والمتدربين مع زملائهم من الممارسين الصحيين، وتسهيل الإجراءات والاختبارات لينعكس أدائهم بشكل إيجابي على القطاع الصحي.

ونوه الزهيان، بما تبذله مختلف الكليات الصحية في المملكة من جهود في العمل مع هيئة التخصصات الصحية في سبيل رفع كفاءة القطاع الصحي والعمل على خدمة الطلبة والمتدربين، والشراكة مع “الهيئة” لإنجاح خطتها الاستراتيجية التي تركز على رفع كفاءة القطاع الصحي عبر حماية وتعزيز الصحة في المملكة من خلال الكفاءات الصحية المؤهلة على أعلى المعايير وأفضل الممارسات، وتعتمد على عدد من المحاور في سبيل تحقيق طموحات الممارسين الصحيين ومواكبة حاجاتهم المهنية وتعزيز قدرات الكفاءات الوطنية.